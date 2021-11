Calciomercato, arriva la chiamata per Pirlo | No secco del ‘Maestro’ (Di martedì 30 novembre 2021) arriva una chiamata per Pirlo ma l’ex tecnico della Juventus non accetta Tra gli allenatori italiani rimasti senza panchina c’è anche ‘Il Maestro’ Andrea Pirlo. L’ex campione del mondo ha… L'articolo Calciomercato, arriva la chiamata per Pirlo No secco del ‘Maestro’ è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 30 novembre 2021)unaperma l’ex tecnico della Juventus non accetta Tra gli allenatori italiani rimasti senza panchina c’è anche ‘Il Maestro’ Andrea. L’ex campione del mondo ha… L'articololaperNodelè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

news24_inter : Nome nuovo per l'#Inter sulla fascia mancina - sportli26181512 : Levante, UFFICIALE: esonerato Javier Pereira: La panchina del Levante era già in bilico in seguito allo scarso rend… - Yuro_23 : RT @Paolo_Bargiggia: Sempre un piacere vedere che sul Mercato @Gazzetta_it arriva il giorno dopo. Sono così umili che: prima leggono, poi a… - Paolo_Bargiggia : Sempre un piacere vedere che sul Mercato @Gazzetta_it arriva il giorno dopo. Sono così umili che: prima leggono, po… - sportli26181512 : Adani: 'Allegri deve combattere col suo ego. Arriva per ricostruire, non per raccogliere': Presente come sempre dur… -