La Riforma del Fisco non vale più del bonus Renzi e batosta i redditi oltre i 50mila euro! (Di lunedì 29 novembre 2021) Quella che doveva essere la “Riforma del Fisco”, in realtà è una mano di vernice, per giunta annacquata, su un ferro arrugginito che al netto delle nuove aliquote Irpef, delle tasse su luce, gas, benzina, acqua, spazzatura, seconde case, risparmi, beni di prima necessità, ecc, ecc, alla fine dei conti è più quello che toglie Leggi su freeskipper (Di lunedì 29 novembre 2021) Quella che doveva essere la “del”, in realtà è una mano di vernice, per giunta annacquata, su un ferro arrugginito che al netto delle nuove aliquote Irpef, delle tasse su luce, gas, benzina, acqua, spazzatura, seconde case, risparmi, beni di prima necessità, ecc, ecc, alla fine dei conti è più quello che toglie

Advertising

FratellidItalia : ?? La riforma del catasto è realizzata per aumentare le tasse. #Patrimoniale #BastaTasse - Quirinale : #Mattarella: indispensabile che la riforma del CSM venga al più presto realizzata, tenendo conto dell'appuntamento… - ilriformista : Il diktat di #Mattarella dopo i terremoti che da mesi sconvolgono la magistratura: riforma del #Csm non più rinviab… - lavoceinfo : RT @Tortugaecon: Catasto: a chi conviene che resti com'è? La riforma del #catasto assegna agli immobili un valore patrimoniale in linea co… - vito16315656 : RT @vito16315656: OGGI 30/11/2021 CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI... DI FAR EMERGERE LA VERITÀ ' TACIUTA ' PER COPRIRE… -