Zenit-Juventus 0-1 | Kulusevski regala la quarta vittoria di misura consecutiva ad Allegri

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il match Primo tempo scandito da ritmi molto bassi, con le due squadre che si sono difese tanto, evitando di scoprirsi. Le poche occasioni arrivano intorno ai minuti centrali, con loche ci prova con un tiro di Claudinho, parato con qualche problema da Szczesny e McKennie che va vicino al gol, dopo essere stato trovato da una bella palla di Locatelli. Negli ultimi minuti della prima frazione di gara ci prova Chiesa con due tiri, che sono però fuori. LEGGI ANCHE:, parla Gravina: “Ronaldo non è stato un buon acquisto” Secondo tempo che è risultato più vivace fin da subito con Mckennie che si è divorato il gol del vantaggio su un bellissimo filtrante di Morata. Ha reagito subito locon Malcom e Claudinho, che viene chiuso benissimo da Bonucci.ha iniziato ...

Advertising

juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa era l'ultima risposta della conferenza stampa bianconera. A breve il report completo su… - infoitinterno : Zenit San Pietroburgo-Juventus 0-1: decide un guizzo di Kulusevski - infoitinterno : Zenit San Pietroburgo-Juventus: 0-1: Kulusevski di testa nel finale, bianconeri a punteggio pieno -

Ultime Notizie dalla rete : Zenit Juventus

Le pagelle diSZCZESNY 6,5 - Reattivo su un tiro velenoso di Claudinho. Ormai ha ritrovato le sue certezze. Attento con la palla tra i piedi. DE SCIGLIO 7 - Dopo aver convinto con la ...Commenta per primo Il fantasista della, Dejan Kulusevski, ha parlato a Prime Video dopo il gol vittoria sullo. COMPLIMENTI - 'Cos'ho provato? L'ho visto andare quasi sul palo, il pallone. Ho avuto paura che non entrasse. Poi ...Mattia De Sciglio, difensore della Juventus, parla a Prime Video dopo la vittoria contro lo Zenit: "Festeggiare così il compleanno penso sia il modo migliore ma principalmente per la vittoria della ...Al termine della vittoria sullo Zenit, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del prosieguo della stagione: 'Adesso testa all’Inter, contro una squadra forte e servirà una grande ...