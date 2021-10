Riconoscere la fibromialgia quale malattia invalidante | question time con il ministro Speranza

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 20 ottobre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Ildella Salute, Roberto(foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte alla proroga per il 2022 delle disposizioni che hanno riconosciuto in via sperimentale l’erogazione a favore delle persone con disabilità fisiche di ausili e componenti protesici a tecnologia avanzata per gli arti inferiori e superiori (Versace – FI); sulle iniziative perlae per garantire un trattamento dei pazienti appropriato e omogeneo sul territorio nazionale (Noja – IV); sull’operato del ...