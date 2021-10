Pd, Astorre: Gualtieri punterà su giunta competente come lui (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “So che Gualtieri è a lavoro per la giunta e che tutti i mezzi di informazione sono alla ricerca dei nomi. Un consiglio a Roberto sui nomi? Nessuno. Roberto Gualtieri deve puntare su una giunta capace e competente come lui.” “Poi come ha detto più volte, riprendendo le parole di Rutelli, per governare Roma non bastano le 10-12 persone della giunta ma ne servono altre 100.” “La prossima Aula Giulio Cesare rappresenta un vero rinnovamento, su 18 consiglieri eletti 10 entreranno per la prima volta. Per questo risultato voglio fare i complimenti al neo onorevole Andrea Casu per il suo lavoro da segretario romano: il Pd Roma ha lavorato bene”. Lo dichiara il senatore e segretario regionale Bruno Astorre a Radio Immagina. (Agenzia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “So cheè a lavoro per lae che tutti i mezzi di informazione sono alla ricerca dei nomi. Un consiglio a Roberto sui nomi? Nessuno. Robertodeve puntare su unacapace elui.” “Poiha detto più volte, riprendendo le parole di Rutelli, per governare Roma non bastano le 10-12 persone dellama ne servono altre 100.” “La prossima Aula Giulio Cesare rappresenta un vero rinnovamento, su 18 consiglieri eletti 10 entreranno per la prima volta. Per questo risultato voglio fare i complimenti al neo onorevole Andrea Casu per il suo lavoro da segretario romano: il Pd Roma ha lavorato bene”. Lo dichiara il senatore e segretario regionale Brunoa Radio Immagina. (Agenzia ...

