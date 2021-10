Manchester United - Atalanta 3 - 2: tabellino, statistiche e marcatori (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Manchester - Ko esterno dell' Atalanta che si fa rimontare due reti di vantaggio dal Manchester United nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Nerazzurri avanti di due lunghezze ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- Ko esterno dell'che si fa rimontare due reti di vantaggio dalnella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Nerazzurri avanti di due lunghezze ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - Il Manchester United ha chiuso un primo tempo di Champions League all’Old Trafford con uno svantaggio di due re… - 442oons : HT Manchester United 0 Atalanta 2 #MUNATL - OptaPaolo : 3 - Cristiano Ronaldo ha segnato in tre partite consecutive di Champions League con il Manchester United per la sec… - HouseofASRoma : RT @antoguerrera: Perché l'Inghilterra è già scettica su Cristiano Ronaldo. E perché, nonostante tiri più di tutti in Premier League, il c… - Anzimare : RT @CarolRadull: '81 Ronaldo scores Manchester united 3 - 2 Atalanta #TheGamePlan -