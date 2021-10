La felpa che riscalda d’inverno e rinfresca d’estate (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La potenzialità per irrompere con successo nel mercato dell’abbigliamento Hoodie-X ce l’ha, perché si presenta come la prima felpa con cappuccio reversibile, con una parte dotata di un tessuto in grado di mantenersi fresco nelle giornate più calde, mentre l’altra facciata assicura un calore superiore alla media nelle stagioni e ambienti più freddi. In quest’ultimo caso, determinante si rivela la presenza del grafene, integrato in uno dei tre strati interni. Eccellente nell’accumulare, trattenere e irradiare il calore, la felpa sviluppata da Graphene-X riesce pure ad evitare i brutti odori. Secondo i test effettuati dalla società con sede ad Hong Kong, se esposto a condizioni estreme per 30 minuti (-17 gradi nel caso specifico), la facciata col grafene segna una temperatura maggiore di 6 gradi rispetto a una felpa standard. Allo stesso ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La potenzialità per irrompere con successo nel mercato dell’abbigliamento Hoodie-X ce l’ha, perché si presenta come la primacon cappuccio reversibile, con una parte dotata di un tessuto in grado di mantenersi fresco nelle giornate più calde, mentre l’altra facciata assicura un calore superiore alla media nelle stagioni e ambienti più freddi. In quest’ultimo caso, determinante si rivela la presenza del grafene, integrato in uno dei tre strati interni. Eccellente nell’accumulare, trattenere e irradiare il calore, lasviluppata da Graphene-X riesce pure ad evitare i brutti odori. Secondo i test effettuati dalla società con sede ad Hong Kong, se esposto a condizioni estreme per 30 minuti (-17 gradi nel caso specifico), la facciata col grafene segna una temperatura maggiore di 6 gradi rispetto a unastandard. Allo stesso ...

