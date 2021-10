“Ignorante e irrispettoso” | parole grosse a Uomini e Donne Il web contro il cavaliere

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La puntata di ieri di, in onda su Canale 5, si è aperta con l’entrata in studio di Gemma Galgani che continua la sua conoscenza con Costabile. La dama, come di consueto, ormai, inizia subito un battibecco con l’opinionista Tina Cipollari. In studio piovonoda una parte all’altra. Una volta entrato Costabile in studio, viene mandata in onda la loro esterna, culminata in un bacio. Tina non perde occasione di criticare Gemma: “È una scena che mi ha fatto un po’ schifo. In tutta sincerità vedere due nonni, in questo modo mi dà un po’ fastidio“. Costabile racconta infine le sue impressioni sulla serata: “È stata una serata davvero molto speciale, lei è una donna molto attenta e l’accoglienza è stata bellissima. Ci siamo messi sul divano, ci siamo stretti le mani, ci siamo abbracciati e c’è stato anche lì un bacio molto ...