I 12 “santuari” del calcio da visitare in Inghilterra

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ente del turismo inglese ha pubblicato una guida aggiornata per gli appassionati dicon le tappe imperdibili per chi si trovasse a viaggiare nel Paese. Da Old Trafford ad Anfield, sono 12 i “” calcistici consigliati per chi non può fare a meno del mondo del pallone anche all’estero. A cominciare da Covent Garden, L'articolo