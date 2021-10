Grave incidente stradale | con la moto finisce contro un’auto | è morto sul colpo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Terribilea Porcia, comune in Provincia di Pordenone, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita. È successo poco dopo le 13.20 in corso Italia, di fronte all’Hotel Bel Sit. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. A occuparsi dei rilievi la Polizia locale, guidata dal comandante Paolo Fort, con il supporto degli agenti della Polizia di Stato, che hanno anche regolato il traffico, e dai Vigili del fuoco, presenti per mettere in sicurezza lo scenario. A quanto si apprende dai media locali l’uomo, nato a Milano e residente a Pordenone, arrivava da Porcia in direzione Sacile a bordo di una Honda Xr. Per cause ancora da accertare è stato centrato da una Fiat Punto, guidata da una signora di 73 anni di Fontanafredda che si stava immettendo, da via Verdi, sulla Statale 13. Nell’impatto, ilciclista è ...