Gheddafi, a dieci anni dalla morte la domanda resta: esiste una via africana alla democrazia? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) dieci anni: abbiamo ancora negli occhi le immagini di quel giorno, di un uomo che ormai non era che l'ombra di se stesso, finito miseramente dopo 42 anni di potere pressoché assoluto. Muhammar Gheddafi: il dittatore sanguinario, o il leader panafricanista capace di opporsi all'Occidente, sono due visioni opposte, quelle che ancora circolano sulla sua figura. In molti, in Libia e in tutto il continente africano, ancora oggi rimpiangono la sua "guida", la sua voce che si scagliava contro il dominio delle superpotenze, la sua lungimiranza che aveva spinto verso la nascita dell'Unione africana. Ieri, i suoi sostenitori hanno diffuso un comunicato stampa in cui denunciano "i crimini di guerra commessi dalla Nato" e il comitato incaricato di commemorare la ...

