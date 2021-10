Fiamme in un appartamento alla Montagnola: evacuati i condomini della palazzina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Erano le 09:00 di questa mattina quando, un intero condominio in zona Montagnola è stato evacuato a causa di un brutto incendio sviluppatosi al primo piano. Il tutto è accaduto al civico 21 di via Forte Buono dove, copiose Fiamme si sono sviluppate dalla chiostrina di un appartamento al piano terra. Montagnola: incendio al primo piano, nessun ferito L’apprensione da parte di tutti è stata immediata, non appena l’incendio si è iniziato a sviluppare sono arrivare le prime chiamate alle forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono stati i primi ad arrivare: la sala operativa ha inviato sul posto la Squadra 11/A con l’Autobotte AB/7 che si è occupata di placare le Fiamme. I danni all’appartamento sono stati parziali, anche se ancora si attende un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Erano le 09:00 di questa mattina quando, un interoo in zonaè stato evacuato a causa di un brutto incendio sviluppatosi al primo piano. Il tutto è accaduto al civico 21 di via Forte Buono dove, copiosesi sono sviluppate dchiostrina di unal piano terra.: incendio al primo piano, nessun ferito L’apprensione da parte di tutti è stata immediata, non appena l’incendio si è iniziato a sviluppare sono arrivare le prime chiamate alle forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono stati i primi ad arrivare: la sala operativa ha inviato sul posto la Squadra 11/A con l’Autobotte AB/7 che si è occupata di placare le. I danni all’sono stati parziali, anche se ancora si attende un ...

