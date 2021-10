Covid, rapporto Senato chiede accusare Bolsonaro di “omicidio di massa” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La relazione conclusiva della commissione di inchiesta del Senato brasiliano sulla disastrosa gestione della pandemia da Coronavirus da parte del presidente Jair Bolsonaro propone di accusarlo formalmente di "omicidio di massa" per gli oltre 600mila morti per Covid-19. Secondo la poderosa relazione finale di oltre 1.200 pagine della commissione di inchiesta che sarà presentata oggi e votata martedì prossimo dal Senato il presidente brasiliano è personalmente responsabile per aver permesso la diffusione del Covid-19, cercando di convincere la popolazione di raggiungere l'immunità di gregge nel tentativo di danneggiare al minimo la produzione economica del Paese.Il rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato, secondo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La relazione conclusiva della commissione di inchiesta delbrasiliano sulla disastrosa gestione della pandemia da Coronavirus da parte del presidente Jairpropone di accusarlo formalmente di "di" per gli oltre 600mila morti per-19. Secondo la poderosa relazione finale di oltre 1.200 pagine della commissione di inchiesta che sarà presentata oggi e votata martedì prossimo dalil presidente brasiliano è personalmente responsabile per aver permesso la diffusione del-19, cercando di convincere la popolazione di raggiungere l'immunità di gregge nel tentativo di danneggiare al minimo la produzione economica del Paese.Ildella Commissione parlamentare d'inchiesta del, secondo ...

