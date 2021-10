Brutti, sporchi cattivi: vite vuote senza via d’uscita (Di giovedì 21 ottobre 2021) Eccoli lì, pronti a ritrovarsi in un casolare isolato, pronti all’assunzione di qualsiasi sostanza, pronti a perdersi come se non ci fosse futuro. Sono cinque personaggi, tutti maschili prima ancora che perduti e perdenti. C’è un giovane, mentre gli altri quattro sono un po’ più grandi, ma ancora relativamente e perfettamente in grado di dare un indirizzo alla propria vita. Se non fossero presi da una spirale autodistruttiva dalla quale non sembrano assolutamente in grado di emergere. Bonifacio Angius i … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 21 ottobre 2021) Eccoli lì, pronti a ritrovarsi in un casolare isolato, pronti all’assunzione di qualsiasi sostanza, pronti a perdersi come se non ci fosse futuro. Sono cinque personaggi, tutti maschili prima ancora che perduti e perdenti. C’è un giovane, mentre gli altri quattro sono un po’ più grandi, ma ancora relativamente e perfettamente in grado di dare un indirizzo alla propria vita. Se non fossero presi da una spirale autodistruttiva dalla quale non sembrano assolutamente in grado di emergere. Bonifacio Angius i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ubiklandia : @aka_rebel8 @luigisky2 @marcogianese25 @ilciccio67 Stavo pensando ai 'pinguini'??. Brutti sporchi e cattivi... - aka_rebel8 : Siamo brutti, sporchi e cattivi. È l'unico spartito che possiamo usare per metterceli tutti in tasca. Se cerchiamo… - Eman07460682 : Sapete chi rese il mondo razzista? I poteri che avevano bisogno di schiavi.'sono brutti,sporchi e cattivi, portano… - Eman07460682 : Vaccinati i #razzisti del 21 secolo. Stesso odio ingiustificato verso una libera scelta e verso chi non ha prostitu… - vanda235 : Brutti sporchi e vincenti. Per ora va bene, a Milano occorrerà anche altro. Occorre un po’ di qualità che ci potrà… -