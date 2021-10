Amici 21 | Matt torna sui social e parla di Guido | il sostegno di Giulia e Andreas

Advertising

ParliamoDiNews : Amici: Matt torna sui social e parla di Guido, il sostegno di Giulia e Andreas #amici #matt #torna #social #parla… - anubi_matt : RT @LilianaArmato: Amici ammirati e modelli di riferimento di Salvini e Meloni. #matrice #20ottobre #facciamorete - anubi_matt : RT @sabripillot: Avremmo fatto dare subito la notizia, come tra l'altro gli amici egiziani ci consigliarono di fare, perché, così dicevano,… - __g414__ : RT @amicii_news: La Celentano, dopo quello che ha fatto Veronica mettendo in sfida Mirko e successivamente eliminato, si vendica mettendo i… - Michele35978010 : RT @b3atr1cee: Ecco perché si chiama Amici…in bocca al lupo Matt #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Matt

Sui social c'è stata una pioggia di commenti da parte di chi si è detto profondamente dispiaciuto per l' eliminazione dida21 . Non perché meritasse più dello sfidante Guido Domenico , ......andato in onda domenica 17 ottobre 2021 gli affezionati telespettatori del talent show didi ... Dopo l'uscita di Elisabetta ee l'arrivo di due nuovi allievi al loro posto, ha preso forma in ...Ci sarà, inoltre, spazio per una gara tra i ballerini a cui non parteciperà Guido Domenico che è entrato nella scuola dopo aver vinto la sfida con Matt. Dopo i complimenti ricevuti dagli assistenti ...Le prime parole dopo l'eliminazione del ballerino, che difende lo sfidante dalle critiche dandogli tutto il suo sostegno ...