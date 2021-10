Zenit | Semak | “Juventus macchina da risultati | sarà complicato”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) “È difficile prevedere comela partita contro la, di sicuromolto dura e complicata. E’ una squadra che gioca bene sia in fase difensiva che offensiva ed è abituata a fare risultato. Faremo del nostro meglio per prendere dei punti“. Così Sergej, tecnico delloSan Pietroburgo, ha parlato alla vigilia della sfida interna di Champions League contro i bianconeri di Allegri. La Juve è a punteggio pieno nel girone, mentre i russi hanno bisogno di punti per rimanere in corsa per il passaggio del turno. “Sono unada– ha continuato-. Giocano in modo aggressivo, sono attenti in difesa e bravi nelle ripartenze, è tutto perfettamente orientato al risultato“. Su quale giocatore bianconero ammiri di più, ...