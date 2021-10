Toti replica all’attacco di Lega e FdI | “Nel centrodestra classi dirigenti locali inadeguate | sbagliato inseguire i terrapiattisti”

Advertising

Miti_Vigliero : Toti replica all’attacco di Lega e FdI: “Nel centrodestra classi dirigenti locali inadeguate, sbagliato inseguire i… -

Ultime Notizie dalla rete : Toti replica

... mentre altri partiti devono lavorare per trovare una sintonia con gli elettori e fanno fatica a trovarla',a brutto muso. Ricordando che 'Cambiamo! (in realtà il simbolo era 'per Savona'...Così il presidente della Regione Liguria Giovanniall'attacco della Lega contro "l'eccessivo protagonismo di Cambiamo!" (la formazione politica di) responsabile dell'esito delle ...Amici 21 ha la sua prima vera polemica. L’uso della canzone Malafemmena, famosissimo brano di Totò del 1951, usato per una coreografia eseguita in studio, ballerino del team di Raimondo Todaro, second ...Da un lato l’accusa di “eccessivo protagonismo“, dall’altro la punzecchiatura sui voti persi. Volano scintille tra la Lega e Giovanni Toti dopo la débâcle di Savona, dove il candidato del centrodestra ...