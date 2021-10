Tennis, Australian Open: in campo solo se vaccinati, e Djokovic è in dubbio (Di martedì 19 ottobre 2021) Niente deroghe, perchè " al virus non importa quale sia il tuo ranking in classifica o quanti Slam hai vinto ". Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria , mette le cose in chiaro: l'obbligo del ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Niente deroghe, perchè " al virus non importa quale sia il tuo ranking in classifica o quanti Slam hai vinto ". Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria , mette le cose in chiaro: l'obbligo del ...

