Tampone falso prima di Misano: sospeso un meccanico del team Avintia (Di martedì 19 ottobre 2021) sospeso dalla MotoGP fino al termine del 2021, per aver falsificato un Tampone - Covid. Colpevole un meccanico del team Avintia Racing, che ha modificato l'esito di un test Pcr - necessario per ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021)dalla MotoGP fino al termine del 2021, per aver falsificato un- Covid. Colpevole undelRacing, che ha modificato l'esito di un test Pcr - necessario per ...

Advertising

rimaneilmilan : RT @paul7_: @TheoHernandez @acmilan @ChampionsLeague Theo fai un tampone falso. Tanto non succede nulla (vedi Lazio) - paul7_ : @TheoHernandez @acmilan @ChampionsLeague Theo fai un tampone falso. Tanto non succede nulla (vedi Lazio) - Gazzetta_it : MotoGP, tampone falso prima di Misano: l’Irta sospende un meccanico del team Avintia - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Tampone falso prima di Misano: sospeso un meccanico del team Avintia) è stato pubblic… - NinoRamosTerml : @TheoHernandez @acmilan @ChampionsLeague Fatti fare un tampone falso e fatti mettere in campo, tanto al limite paga Gadzidis fra un anno -

Ultime Notizie dalla rete : Tampone falso Tampone falso prima di Misano: sospeso un meccanico del team Avintia Sospeso dalla MotoGP fino al termine del 2021, per aver falsificato un tampone - Covid. Colpevole un meccanico del team Avintia Racing, che ha modificato l'esito di un test Pcr - necessario per entrare nei vari circuiti del Mondiale - così da poter accedere nel paddock ...

Green Pass falso: un espulso dalla MotoGP. Niente Misano e mondiale finito A comunicarlo è stata la IRTA che, dopo una breve indagine, ha accertato che l'attestazione di "tampone negativo" presentata dal meccanico di un noto team risultava falsa. Durissimo il giudizio a commento della vicenda e pure il provvedimento adottato di Emanuele Pieroni 'Siamo delusi di dover ...

Tampone falso prima di Misano: sospeso un meccanico del team Avintia La Gazzetta dello Sport Tampone falso prima di Misano: sospeso un meccanico del team Avintia Un meccanico del team Avintia MotoGP sospeso prima di Misano: ha falsificato il tampone per entrare nel paddock ...

Tampone Covid falso: meccanico espulso dalla MotoGP L'IRTA ha revocato l'ingresso al paddock ad un meccanico di un team di prima fascia dopo che quest'ultimo ha modificato l'esito del test ...

Sospeso dalla MotoGP fino al termine del 2021, per aver falsificato un- Covid. Colpevole un meccanico del team Avintia Racing, che ha modificato l'esito di un test Pcr - necessario per entrare nei vari circuiti del Mondiale - così da poter accedere nel paddock ...A comunicarlo è stata la IRTA che, dopo una breve indagine, ha accertato che l'attestazione di "negativo" presentata dal meccanico di un noto team risultava falsa. Durissimo il giudizio a commento della vicenda e pure il provvedimento adottato di Emanuele Pieroni 'Siamo delusi di dover ...Un meccanico del team Avintia MotoGP sospeso prima di Misano: ha falsificato il tampone per entrare nel paddock ...L'IRTA ha revocato l'ingresso al paddock ad un meccanico di un team di prima fascia dopo che quest'ultimo ha modificato l'esito del test ...