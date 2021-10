(Di martedì 19 ottobre 2021) Giovedì 21 ottobre al Teatro Palamostre die venerdì 22 ottobre al Teatro Ristori didel, l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani Giovedì 21 ottobre al Teatro Palamostre die venerdì 22 ottobre al Teatro Ristori didelin scena “”, il nuovodell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta per l’occasione dal M° Ferdinando Sulla e con la partecipazione straordinaria dell’arpista Emanuela Battigelli. Il talento giovanile in scena al Teatro Palamostre di(giovedì 21 ottobre, ore 21) e al Teatro Ristori didel(venerdì 22 ottobre, ore 21), finalmente aperti al 100% della capienza. Due ...

Advertising

udine20 : 'Suite Parisienne', concerto a Udine e Cividale del Friuli - -

Ultime Notizie dalla rete : Suite Parisienne

Il Friuli

Due teatri che si apprestano ad accogliere '', concerto dell'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, unico ensemble regionale interamente composto e gestito da under 35 che, da ...Due teatri che si apprestano ad accogliere '', concerto dell'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, unico ensemble regionale interamente composto e gestito da under 35 che, da ...Due teatri che si apprestano ad accogliere “Suite Parisienne”, concerto dell’ Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, unico ensemble regionale interamente composto e gestito da under 35 che, da ques ...