Splinter Cell: in arrivo un nuovo capitolo (Di martedì 19 ottobre 2021) A distanza di otto anni dall’uscita di Splinter Cell: Blacklist arriva la conferma, da una fonte molto vicina a Ubisoft, di un nuovo capitolo in arrivo. Ancora non è chiaro quale degli studi del publisher francese stia lavorando sul progetto ma si sospetta un annuncio ufficiale nel corso del 2022. L’operazione nella quale si sarebbe imbarcata Ubisoft comporterebbe non porchi rischi. Si tratta infatti di una saga che già negli ultimi capitoli (Conviction e Blacklist) non aveva convinto molto gli appassionati. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo avuto per le mani numerosi titoli che portano la firma del compianto Tom Clancy; tutti si sono allontanati molto, forse troppo, dall’impostazione originale. Basti pensare al discutibile Rainbow Six presentato quest’anno all’E3. Tralasciando le considerazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) A distanza di otto anni dall’uscita di: Blacklist arriva la conferma, da una fonte molto vicina a Ubisoft, di unin. Ancora non è chiaro quale degli studi del publisher francese stia lavorando sul progetto ma si sospetta un annuncio ufficiale nel corso del 2022. L’operazione nella quale si sarebbe imbarcata Ubisoft comporterebbe non porchi rischi. Si tratta infatti di una saga che già negli ultimi capitoli (Conviction e Blacklist) non aveva convinto molto gli appassionati. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo avuto per le mani numerosi titoli che portano la firma del compianto Tom Clancy; tutti si sono allontanati molto, forse troppo, dall’impostazione originale. Basti pensare al discutibile Rainbow Six presentato quest’anno all’E3. Tralasciando le considerazioni ...

