Scontri a Roma, Lamorgese: "Respingo accuse strategia della tensione" (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella sua informativa alla Camera sugli Scontri avvenuti a Roma il 9 ottobre, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha respinto l'accusa che la polizia abbia perseguito la cosiddetta strategia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella sua informativa alla Camera sugliavvenuti ail 9 ottobre, il ministro dell'Interno Lucianaha respinto l'accusa che la polizia abbia perseguito la cosiddetta...

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - MediasetTgcom24 : Scontri a Roma, Lamorgese: 'Respingo accuse strategia della tensione' #scontriroma - Agenzia_Ansa : 'Il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione' e che non deve '… - Armandoann4 : RT @La7tv: #tagada La ministra dell'Interno Luciana #Lamorgese ha tenuto oggi un'informativa urgente alla #Camera e al Senato per riferire… - pl1952 : Lamorgese in aula: scontri a Roma, qualcosa non ha funzionato ma c’era il triplo di persone in piazza… -