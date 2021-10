Quando Conte rischiò di ‘buttare via’ un pezzo di storia della Juve (Di martedì 19 ottobre 2021) Il racconto ai microfoni di Amazon Prime Video del big bianconero sul suo rapporto con Antonio Conte: “Ero pronto a lasciare” Una vita alla Juventus, con una sola parentesi al Milan. Nel mezzo, tanti scudetti e coppe nazionali, un Europeo con la Nazionale e due finali di Champions League. Leonardo Bonucci è una delle colonne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 ottobre 2021) Il racconto ai microfoni di Amazon Prime Video del big bianconero sul suo rapporto con Antonio: “Ero pronto a lasciare” Una vita allantus, con una sola parentesi al Milan. Nel mezzo, tanti scudetti e coppe nazionali, un Europeo con la Nazionale e due finali di Champions League. Leonardo Bonucci è una delle colonne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? #Bonucci e il retroscena con #Conte: 'Quando arrivò, fui vicinissimo a lasciare la #Juventus' - sayaddhina : RT @elevisconti: Il 28 Luglio Travaglio scriveva: appena vedo @paolomieli, non riesco a non pensare al suo scoop: 'Quando è arrivato Draghi… - ninarosesnow : RT @erretti42: Mentana riprende Conte facendo notare che la foto da lui pubblicata del ghetto di Roma è in realtà il ghetto di Varsavia. E… - sergioalesi : RT @Pinucci63757977: @PetrazzuoloF Il segretario si è alleato a Draghi: da quando lo ha fatto ha iniziato a guadagnare consensi mentre il P… - Maryro71 : @borghi_claudio Per Salvini c'era la responsabilità di Conte quando è stato mandato a processo, ma adesso la respon… -