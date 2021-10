(Di martedì 19 ottobre 2021) In occasione del 39° Congresso Nazionale di Acoi è stato presentato il progetto Consensus Statement sul tema delledel sito chirurgico dal titolo “Italian Position Paper on SSI Prevention” che Johnson & Johnson supporterà tramite un contributo non condizionante e sarà sviluppato secondo il metodo Delphi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

TV7Benevento : Chirurgia, Polo (Ethicon): “In prima linea contro le infezioni ospedaliere”... - lifestyleblogit : Polo (Ethicon): 'Linee guida e tecnologia contro le infezioni ospedaliere' - - italiaserait : Polo (Ethicon): “Linee guida e tecnologia contro le infezioni ospedaliere” -

Ultime Notizie dalla rete : Polo Ethicon

Affaritaliani.it

In occasione del 39° Congresso Nazionale di Acoi è stato presentato il progetto Consensus Statement sul tema delle infezioni del sito chirurgico dal titolo 'Italian Position Paper on SSI Prevention' ...Ne abbiamo parlato con Alessandra, responsabileper l'Italia: "Il paziente si sente innanzi tutto preso in carico, riesce a seguire quello che è un piano in modo estremamente più ...Ogni ora circa cinque pazienti ricoverati in ospedale contraggono un’infezione. Numeri che mettono in evidenza come quello delle infezioni ospedaliere sia un problema da non sottovalutare e da affront ...Roma, 14 ott. (askanews) - La creazione di un ecosistema digitale che venga incontro alle complessità crescenti dei sistemi sanitari è uno ...