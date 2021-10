Pensioni, quota 102, cuneo fiscale: ecco cosa ci sarà nella manovra 2022 di Draghi (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la riunione della cabina di regia sarà convocato il consiglio dei ministri per approvare almeno il Dpb, il Documento programmatico di bilancio. Previsti anche la proroga degli ecobonus edilizi ne interventi contro il caro-bollette Leggi su corriere (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la riunione della cabina di regiaconvocato il consiglio dei ministri per approvare almeno il Dpb, il Documento programmatico di bilancio. Previsti anche la proroga degli ecobonus edilizi ne interventi contro il caro-bollette

