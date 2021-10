Newcastle, dall’Inghilterra: ipotesi Rooney in caso di esonero di Bruce (Di martedì 19 ottobre 2021) L’idea Wayne Rooney sulla panchina del Newcastle potrebbe diventare presto realtà. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, il tecnico Steve Bruce sembra sempre più vicino all’esonero. I Magpies sono infatti penultimi in classifica con soli tre punti conquistati nelle prime otto partite di Premier League e nessuna vittoria ottenuta. Una situazione difficile per il club inglese, alle prese anche con il congelamento delle sponsorizzazioni. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, la nuova proprietà ha dato una fiducia a tempo a Bruce e ha già pronto il ‘piano B’, che vedrebbe Rooney pronto a guidare la squadra fino al termine della stagione. L’ex attaccante è al momento alla guida del Derby County, club alle prese con grandi problemi finanziari che potrebbero spingere l’ex stella ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) L’idea Waynesulla panchina delpotrebbe diventare presto realtà. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, il tecnico Stevesembra sempre più vicino all’. I Magpies sono infatti penultimi in classifica con soli tre punti conquistati nelle prime otto partite di Premier League e nessuna vittoria ottenuta. Una situazione difficile per il club inglese, alle prese anche con il congelamento delle sponsorizzazioni. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, la nuova proprietà ha dato una fiducia a tempo ae ha già pronto il ‘piano B’, che vedrebbepronto a guidare la squadra fino al termine della stagione. L’ex attaccante è al momento alla guida del Derby County, club alle prese con grandi problemi finanziari che potrebbero spingere l’ex stella ...

