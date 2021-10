Manovra, in Cdm ok unanime al Documento programmatico di bilancio (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di bilancio, che disegna la cornice della Manovra, da inviare a Bruxelles. Nel corso della riunione, la Lega ha espresso una riserva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato ildi, che disegna la cornice della, da inviare a Bruxelles. Nel corso della riunione, la Lega ha espresso una riserva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Manovra da 25 miliardi, oggi cabina di regia e Cdm.?Tra le ipotesi quota 102 e stretta anti-furbetti sul reddito di… - fattoquotidiano : Manovra, Fi e Iv chiedono 10 miliardi per il taglio Irpef. Scontro sul reddito, Conte: “Lo rendiamo più efficace”.… - tvbusiness24 : #Manovra, arriva l’ok unanime del #Cdm al #Documento programmatico di bilancio - ontoxy : RT @Affaritaliani: Manovra, via libera del Cdm al Dpb. Nodo pensioni, Dubbi Lega. E' rinvio - Affaritaliani : Manovra, via libera del Cdm al Dpb. Nodo pensioni, Dubbi Lega. E' rinvio -