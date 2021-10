Lamorgese alla Camera | ' Strategia della tensione? Respingo le accuse Ingiuste ombre sulla polizia' Fdi protesta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il ministro degli Interni è intervenuta oggi nell'aulaper l'informativa urgente sui fatti di Roma, Milano e Trieste degli ultimi giorni. Un intervento arrivato in un clima tutt'altro che ...

fineincassa gli applausi del centrosinistra . Mentre dai banchi di Fdi si alza un coro: 'Dimissioni, dimissioni' . 'LA POLIZIA NON HA ASSECONDATO IL COMPORTAMENTO DEI MANIFESTANTI A ...Così il ministro dell'Interno, Luciana, nell'informativaCamera in merito agli scontri a Roma dello scorso 9 ottobre , quando è stata presa d' assalto la sede della Cgil . La titolare ...Mentre ancora viaggiano sul web – e non solo – le immagini dello sgombero (a suon di lacrimogeni e idranti) del ...ROMA (ITALPRESS) - "La manifestazione del 9 ottobre ha rappresentato l'evento più critico tra tutte le manifestazioni anti green pass; occorre riconoscere ...