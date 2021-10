Juventus, Bonucci: “Scudetto perso per colpa nostra. Addio Ronaldo? Ritroviamo lo spirito di prima” (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Addio di Ronaldo e lo Scudetto dello scorso anno Leonardo Bonucci ha concesso un’intervista ai microfoni di Prime Video, alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Il difensore della Juventus ha avuto modo di parlare dell’Addio di Ronaldo in estate e di cosa serve ai bianconeri per tornare a vincere: “La scelta che ha fatto Ronaldo l’abbiamo rispettata. Quello che però dobbiamo fare ora è cercare di ritrovare lo spirito Juve che avevamo prima che arrivasse, perché la squadra lo scorso anno giocava per lui”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Il Man City su De Ligt: super scambio in arrivo! Bonucci ha poi parlato della scorsa annata, in ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’die lodello scorso anno Leonardoha concesso un’intervista ai microfoni di Prime Video, alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Il difensore dellaha avuto modo di parlare dell’diin estate e di cosa serve ai bianconeri per tornare a vincere: “La scelta che ha fattol’abbiamo rispettata. Quello che però dobbiamo fare ora è cercare di ritrovare loJuve che avevamoche arrivasse, perché la squadra lo scorso anno giocava per lui”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Il Man City su De Ligt: super scambio in arrivo!ha poi parlato della scorsa annata, in ...

