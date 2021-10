Inzaghi | “Anche Handanovic può sbagliare come tutti”

Advertising

DiMarzio : #Fantacalcio | Le possibili di idee di #Inzaghi anche in vista del campionato Dal nostro network,… - peppe937 : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Siamo il miglior attacco della Serie A, è il nostro modo di giocare. Ma dobbiamo limitare le ripartenze che pren… - peppe937 : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Abbiamo sviluppato un ottimo calcio. Ma potevamo fare molti più gol anche oggi. Handanovic non impeccabile? Mah,… - H0PESTR0M : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Siamo il miglior attacco della Serie A, è il nostro modo di giocare. Ma dobbiamo limitare le ripartenze che pren… - MarisciaFox : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Siamo il miglior attacco della Serie A, è il nostro modo di giocare. Ma dobbiamo limitare le ripartenze che pren… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Anche

Propositivoin fase di costruzione. DIMARCO 6,5 Un valore aggiunto sui piazzati. Sfiora l'1 - ...6,5 Tre gol segnati e prima vittoria in carniere nel girone di Champions contro lo Sheriff,...Una vittoria che rappresentauna bella reazione al ko contro la Lazio , dopo il qualeaveva detto di aver visto i suoi 'arrabbiati'. 'Siamo ancora in corsa' 'Sì, lo eravamo perché a ...Ma non è la priorità, lo è rientrare in corsa, sfruttando magari il precedente Atalanta che nel 2019-20 passò il turno dopo tre sconfitte nelle prime tre Dzeko-Vidal show, il Milan paga gli infortuni.L'Inter ottiene la prima vittoria in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol per 3-1, grazie alle reti di Dzeko, Vidal e De Vrij. "Abbiamo fatto la partita che dovevamo" Simon ...