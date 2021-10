Green pass, le badanti senza certificato non avranno vitto e alloggio: le faq di Palazzo Chigi (Di martedì 19 ottobre 2021) Le badanti senza certificato verde non avranno diritto a vitto e alloggio. Lo si legge fra le Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi, che specificano: “Se la badante non possiede il Green pass non potrà accedere al luogo di lavoro” e se la lavoratrice è convivente “dovrà abbandonare l’alloggio” anche perché prevale il “diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”. Inoltre, se la badante è convivente e positiva al Covid, “non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive” per la quarantena. “La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Leverde nondiritto a. Lo si legge fra le Faq pubblicate sul sito di, che specificano: “Se la badante non possiede ilnon potrà accedere al luogo di lavoro” e se la lavoratrice è convivente “dovrà abbandonare l’” anche perché prevale il “diritto della persona assistita di poter fruiresoluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”. Inoltre, se la badante è convivente e positiva al Covid, “non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive” per la quarantena. “La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le ...

