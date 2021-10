Grande Fratello VIP 6: Jo Squillo riceve lettere da Di Maio e Chico Forti dopo lo sciopero della fame (Di martedì 19 ottobre 2021) Dalla puntata di venerdì 15 ottobre 2021 di Grande Fratello VIP 6, Jo Squillo ha iniziato uno sciopero della fame auto-imposto dovuta ad una sua battaglia personale sulla carcerazione di Chico Forti: l’ex produttore televisivo e velista italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d’America e che a distanza di oltre vent’anni è ancora al centro di una tira e molla legale fra il governo statunitense e quello italiano che costringe il nostro connazionale a restare dall’altra parte dell’Oceano. Grande Fratello a preso a cuore lo sciopero della fame della celebre conduttrice ed ha fatto il possibile per avere delle risposte da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 ottobre 2021) Dalla puntata di venerdì 15 ottobre 2021 diVIP 6, Joha iniziato unoauto-imposto dovuta ad una sua battaglia personale sulla carcerazione di: l’ex produttore televisivo e velista italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d’America e che a distanza di oltre vent’anni è ancora al centro di una tira e molla legale fra il governo statunitense e quello italiano che costringe il nostro connazionale a restare dall’altra parte dell’Oceano.a preso a cuore locelebre conduttrice ed ha fatto il possibile per avere delle risposte da ...

Advertising

GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa magica puntata di #GFVIP! Appuntamento a venerdì... con ancora più dinamiche… - GrandeFratello : Per Katia, Grande Fratello è un'esperienza incredibile... si sente accolta dal gruppo ed è un po' la mamma di tutti… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 6', Miriana sempre più distante da Nicola #grandefratellovip6 - ASilviarimembri : RT @imieibabbalei: La giusta tendenza.. Perché regalate quella leggerezza di cui tutti abbiamo bisogno, entrate nelle nostre case con tanta… -