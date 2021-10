Enzo Paolo Turchi | chi è | età | carriera | dove vive | chi è la moglie | altezza | figlia | fidanzate e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone a partire dalle 14. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamolo meglio!: chi è, età,, Raffaella Carrà e il Tuca Tucaè nato a Napoli il 19 luglio del 1949 ed è un noto ballerino, coreografo, insegnante e personaggio televisivo. Dopo il diploma alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica, ha iniziato a esibirsi in vari teatri e nel 1971 è stato tra i creatori della prima scuola italiana di danza moderna. Poi è sbarcato in televisione ed è diventato il primo ballerino di famose trasmissioni, accanto alla grande ...