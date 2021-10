Consiglio dei Ministri approva la Manovra di bilancio 2022

(Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ildeihato il “Documento programmatico diper il”, che illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge die gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica. Il documento, in via di trasmissione alle autorità europee ed al Parlamento italiano, prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nelladi. Ladiha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. Si mira inoltre ...

E' arrivato nel tardo pomeriggio di oggi il via libera delministri all'unanimità al Documento programmatico di bilancio (Dpb), che a grandi linee definisce quella che sarà la Manovra di Bilancio del 2022. Nel comunicato, uscito da Palazzo ...... forse alla fine della settimana, al rientro del premier Mario Draghi daleuropeo o ... la cassa unica assegni familiari, che costa circa 2 miliardi ed è a caricodatori di lavoro. Ma è ...E' arrivato nel tardo pomeriggio di oggi il via libera del Consiglio dei ministri all’unanimità al Documento programmatico di bilancio (Dpb), che a grandi linee definisce quella che sarà la Manovra di ...ROMA (ITALPRESS) - "La giustizia ha fatto il suo corso, come diceva sempre Lotito le sentenze si eseguono, non si commentano". Con queste parole, rilasciat ...