Colton Herta | l’endorsement di Danica Patrick

Dopo Mario Andretti, Colton Herta ha trovato un nuovo "sponsor" per la F1 in Danica Patrick. La ex pilota, che in questo weekend commenterà il GP degli Stati Uniti per ESPN e Sky Sport, ha parlato con Motorsport.com di quanto sarebbe grande l'opportunità per il giovane californiano di entrare nella massima formula. "Danistar", prima donna a condurre dei giri alla Indianapolis 500 ed a vincere una gara IndyCar, ha corso per cinque stagioni con il team di Michael Andretti, lo stesso con cui oggi corre Herta Jr. E che potrebbe rilevare la Sauber, che compete nel circus sotto le insegne dell'Alfa Romeo.

