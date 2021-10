Bonucci: «L’Inter ha vinto lo scudetto per demeriti nostri, non tanto per merito suo» (Di martedì 19 ottobre 2021) Con la simpatia e la diplomazia che tanto lo contraddistingue Leonardo Bonucci ha spiegato, in un’intervista a Prime Video, che se L’Inter ha vinto lo scudetto non è merito suo, è la Juve che glielo ha permesso. “Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto“. Bonucci ha anche ribadito che c’è un post-Ronaldo traumatico da affrontare, in casa bianconera: “Ronaldo ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L’anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c’era prima del suo arrivo“. E ha poi svelato un piccolo retroscena di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) Con la simpatia e la diplomazia chelo contraddistingue Leonardoha spiegato, in un’intervista a Prime Video, che sehalonon èsuo, è la Juve che glielo ha permesso. “Lo scorso anno, anche se abbiamodue trofei, non abbiamo ottenuto losoprattutto perpiù che dei meriti di chi poi ha“.ha anche ribadito che c’è un post-Ronaldo traumatico da affrontare, in casa bianconera: “Ronaldo ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L’anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c’era prima del suo arrivo“. E ha poi svelato un piccolo retroscena di ...

