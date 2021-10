Attenzione al pollo | le 5 cose che devi sapere prima di mangiarlo

Leggi su vesuvius

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ci sono 5cheassolutamente conosceredi mangiare il: scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.a fettine (via pixabay)Un alimento che non manca mai nel carrello della spesa degli italiani. In media, ognuno di noi, nel nostro Paese, ne consuma circa 20 Kg all’anno. Rispetto alla seconda metà dello scorso secolo, il dato è salito vertiginosamente. Si stima che negli anni ’60 e ’70 si mangiassero circa 9 Kg all’anno. Nonostante la familiarità di questo alimento, non tutti conoscono cinque particolarità della carne bianca in questione. Scopriamo insieme cinquecheassolutamente conosceredi acquistarlo e. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Racket nei ...