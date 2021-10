Assindatcolf: "Colf e Greenpass, semplificare i controlli o impossibile rispettare le regole" (Di martedì 19 ottobre 2021) È caos nel comparto Colf e badanti. Tra collaboratrici domestiche no vax o che hanno ricevuto vaccini non riconosciuti dall’Unione europea, come lo Sputnik, questo settore, che conta in Italia oltre due milioni di lavoratori e lavoratrici, tra regolari e non, rischia davvero di entrare in crisi. Soprattutto perché ora il governo ha specificato che se badanti e Colf non possiedono il green pass non potranno accedere al luogo di lavoro e saranno allontanate dalla casa.Una decisione approvata dall’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (AssindatColf). “Non voglio entrare nel merito della giustizia o meno del Green Pass - dice ad HuffPost Teresa Benvenuto, segretario nazionale AssindatColf - ma sta di fatto che chi non lo ha non si trova in una condizione di salute consona ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) È caos nel compartoe badanti. Tra collaboratrici domestiche no vax o che hanno ricevuto vaccini non riconosciuti dall’Unione europea, come lo Sputnik, questo settore, che conta in Italia oltre due milioni di lavoratori e lavoratrici, tra regolari e non, rischia davvero di entrare in crisi. Soprattutto perché ora il governo ha specificato che se badanti enon possiedono il green pass non potranno accedere al luogo di lavoro e saranno allontanate dalla casa.Una decisione approvata dall’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (). “Non voglio entrare nel merito della giustizia o meno del Green Pass - dice ad HuffPost Teresa Benvenuto, segretario nazionale- ma sta di fatto che chi non lo ha non si trova in una condizione di salute consona ...

Advertising

HuffPostItalia : Assindatcolf: 'Colf e Greenpass, semplificare i controlli o impossibile rispettare le regole' - andreazini56 : RT @Assindatcolf: #GreenPass e #LavoroDomestico ???Da domani #15ottobre scatta l'obbligo anche per #colf #badanti e #babysitter Ecco tutt… - robicalabro : RT @Assindatcolf: #GreenPass e #LavoroDomestico ???Da domani #15ottobre scatta l'obbligo anche per #colf #badanti e #babysitter Ecco tutt… - teresabenvenut : RT @Assindatcolf: #GreenPass e #LavoroDomestico ???Da domani #15ottobre scatta l'obbligo anche per #colf #badanti e #babysitter Ecco tutt… - Assindatcolf : #GreenPass e #LavoroDomestico ???Da domani #15ottobre scatta l'obbligo anche per #colf #badanti e #babysitter Ecc… -