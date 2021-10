Arriva la serie spin-off di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo su Netflix: trama e cast di Xo, Kitty (Di martedì 19 ottobre 2021) Si intitolerà Xo, Kitty la serie spin-off di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo, la fortunata trilogia di commedie romantiche per giovani adulti di Netflix. L’idea di adattare il format in serie televisiva, con una trama sequel rispetto alle vicende dei film, era già stata annunciata mesi fa, ma ora c’è l’ordine di una serie completa da parte dello streamer, coi primi dettagli sul cast. Lo spin-off di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo sarà incentrato principalmente sul personaggio interpretato da Anna Cathcart, la giovane cupido Kitty Song Covey che aveva innescato la trama del primo film, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Si intitolerà Xo,la-off diLeChe HoTi Amo, la fortunata trilogia di commedie romantiche per giovani adulti di. L’idea di adattare il format intelevisiva, con unasequel rispetto alle vicende dei film, era già stata annunciata mesi fa, ma ora c’è l’ordine di unacompleta da parte dello streamer, coi primi dettagli sul. Lo-off diLeChe HoTi Amo sarà incentrato principalmente sul personaggio interpretato da Anna Cathcart, la giovane cupidoSong Covey che aveva innescato ladel primo film, ...

