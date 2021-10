Zanetti | “E’ stata una serata perfetta Abbiamo battuto una Fiorentina davvero forte”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Paolo, tecnico del Venezia, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro la: “Questa sera c’era una cornice di pubblico storica, una. Sono contento perchéuna squadra veramentee per riuscircidovuto mettere tutto quello che avevamo. Normale lasciare la proposta all’avversario per ripartire: rispetto all’anno scorsoun po’ cambiato, ripartiamo di più in velocità. Dobbiamo fare di necessità virtù”. FOTO: Twitter Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

