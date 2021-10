Uomini e Donne, Rosy nel mirino di tutti: 'Mettiti d'accordo con il cervello' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Confusione a Uomini e Donne e questa volta a finire al centro dell'attenzione è stata Rosy per via della vicenda su Biagio Di Maro. Diverse puntate fa, Biagio decise di rompere con la dama in quanto offeso dal commento di lei sulla sua barba. Rosy, infatti, si era rifiutata di dare un bacetto sulla guancia al cavaliere napoletano in quanto non gli piacciono gli Uomini con la barba. La reazione di Di Maro era stata piuttosto aggressiva, nel senso che il cavaliere si era dichiarato offeso dall'ambiguità della dama in quanto avrebbe dovuto dirlo molto prima che non gli piacessero i tipi con la barba. Nell'appuntamento del 18 ottobre di U&D si è tornati a disquisire su questo argomento ma sono venuti fuori degli aspetti talmente ambigui su Rosy da scuotere non solo Gianni Sperti ma ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Confusione ae questa volta a finire al centro dell'attenzione è stataper via della vicenda su Biagio Di Maro. Diverse puntate fa, Biagio decise di rompere con la dama in quanto offeso dal commento di lei sulla sua barba., infatti, si era rifiutata di dare un bacetto sulla guancia al cavaliere napoletano in quanto non gli piacciono glicon la barba. La reazione di Di Maro era stata piuttosto aggressiva, nel senso che il cavaliere si era dichiarato offeso dall'ambiguità della dama in quanto avrebbe dovuto dirlo molto prima che non gli piacessero i tipi con la barba. Nell'appuntamento del 18 ottobre di U&D si è tornati a disquisire su questo argomento ma sono venuti fuori degli aspetti talmente ambigui suda scuotere non solo Gianni Sperti ma ...

