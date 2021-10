Udc, Binetti: a Roma ci prepariamo a voltare pagina, in tutti i sensi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – “Sono le ultime ore di voto ai seggi e l’amarezza condivisa tra coloro che credono nella buona politica è il crescente assenteismo, che attribuirà potere di rappresentanza ad una frangia ridotta di persone: la maggioranza ha preferito testimoniare il suo dissenso sui modi e sui tempi di queste ultime elezioni, tenendosi lontano dalle urne. I risultati arriveranno in serata perché al ballottaggio è abbastanza semplice segnalare vincitori e vinti, ma in democrazia, come ben si sa, la forma è sostanza.” “E la manifestazione di sabato scorso a Roma è stata, al di là di ogni ragionevole dubbio, un vero e proprio atto di propaganda, giocato sulla demonizzazione dell’avversario e senza dimenticare che i due ultimi, pessimi, esempi, di governo della Città sono stati a carico del Pd e del M5S.” “Ma la semplificazione del messaggio, con la riduzione ad un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021)– “Sono le ultime ore di voto ai seggi e l’amarezza condivisa tra coloro che credono nella buona politica è il crescente assenteismo, che attribuirà potere di rappresentanza ad una frangia ridotta di persone: la maggioranza ha preferito testimoniare il suo dissenso sui modi e sui tempi di queste ultime elezioni, tenendosi lontano dalle urne. I risultati arriveranno in serata perché al ballottaggio è abbastanza semplice segnalare vincitori e vinti, ma in democrazia, come ben si sa, la forma è sostanza.” “E la manifestazione di sabato scorso aè stata, al di là di ogni ragionevole dubbio, un vero e proprio atto di propaganda, giocato sulla demonizzazione dell’avversario e senza dimenticare che i due ultimi, pessimi, esempi, di governo della Città sono stati a carico del Pd e del M5S.” “Ma la semplificazione del messaggio, con la riduzione ad un ...

UdcIta : #Governo: @paolabinetti (#Udc), la lezione di Giovanni Paolo I, fare sintesi, unire - udcandrano : RT @UdcIta: #Roma: @paolabinetti (Udc), no a qualsiasi violenza, solidarietà a #Michetti - udcandrano : RT @UdcIta: #Roma: @paolabinetti (Udc), #Michetti non fascista ma uomo di centro - udcandrano : RT @UdcIta: #Ballottaggio #Roma: @paolabinetti (#Udc), @EnricoMichetti uomo di centro - UdcIta : #Roma: @paolabinetti (Udc), no a qualsiasi violenza, solidarietà a #Michetti -