The Batman, Sandman e tutte le altre anticipazioni del Dc FanDome 2021 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 16 ottobre si è svolta la seconda edizione del Dc FanDome, il grande evento digitale organizzato da Dc Comics che per 24 ore ha mostrato le più attese anticipazioni su parecchi titoli legati a vari media (film, serie, videogiochi…) che saranno tratti nei prossimi mesi dai fumetti della casa editrice di Superman & co. Un appuntamento pensato proprio per i fan più accaniti, per dare loro un assaggio, fra trailer, teaser e altri contenuti inediti, di quello che verrà prodotto prossimamente. Ecco le principali novità della manifestazione: The Batman https://www.youtube.com/watch?v=Io d woiis8 L’immagine di un Batman capovolto, quasi fosse appeso a testa in giù come un vero e proprio pipistrello, è forse l’immagine più potente dell’ultimo trailer di The Batman di Matt Reeves. Il nuovo protagonista ... Leggi su wired (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 16 ottobre si è svolta la seconda edizione del Dc, il grande evento digitale organizzato da Dc Comics che per 24 ore ha mostrato le più attesesu parecchi titoli legati a vari media (film, serie, videogiochi…) che saranno tratti nei prossimi mesi dai fumetti della casa editrice di Superman & co. Un appuntamento pensato proprio per i fan più accaniti, per dare loro un assaggio, fra trailer, teaser e altri contenuti inediti, di quello che verrà prodotto prossimamente. Ecco le principali novità della manifestazione: Thehttps://www.youtube.com/watch?v=Io d woiis8 L’immagine di uncapovolto, quasi fosse appeso a testa in giù come un vero e proprio pipistrello, è forse l’immagine più potente dell’ultimo trailer di Thedi Matt Reeves. Il nuovo protagonista ...

Advertising

WarnerBrosIta : È tempo di Vendetta. Guarda subito il nuovo trailer di The Batman. Solo al cinema dal 3 marzo 2022. #TheBatman - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman – L’Enigmista sfida l’Uomo Pipistrello nel primo spot - RetweetDc : RT @SaraPugliese84: #TheBatman ??, film diretto da #MattReeves con #RobertPattinson - SaraPugliese84 : #TheBatman ??, film diretto da #MattReeves con #RobertPattinson - BestMovieItalia : The Batman: dopo il trailer, online anche un nuovo spot del film DC con Robert Pattinson. E c’è una novità -… -