Advertising

TuttoAndroid : Su Chrome OS Canary arriva una funzione attesa da anni - techworldaleant : Google testa una nuova funzione 'Zoom pagina', La funzione è già presente in Chrome Canary per Android e può essere… - TuttoAndroid : Google Chrome Canary testa una funzione di accessibilità molto utile -

Ultime Notizie dalla rete : Chrome Canary

Il nuovo pulsante 'Segui' è in lavorazione sul canale degli sviluppatorida maggio, ma a quanto pare è pronto per la prima serata e chiunque ora può provarlo. ViaNon diciamo che sta tornando, ma ora presto sarà possibile seguire i feed RSS direttamente dal browsergrazie a un apposito pulsante. I test sul canalesono in corso già da questa ...Dopo tanti anni di attesa e innumerevoli richieste da parte di chi utilizza quotidianamente Chrome OS, quest’oggi scopriamo che Google sta attivamente lavorando alla integrazione di Google Calendar su ...Quando navighi in un sito Web sul tuo dispositivo mobile, a volte il ridimensionamento del testo porta a variabili e risultati diversi ...