Sondaggio Swg senza scossoni. La destra avanza: FdI in testa, Lega sopra il Pd (Di lunedì 18 ottobre 2021) https://t.co/wrNSQPMJqI— Tg La7 (@TgLa7) October 18, 2021 Piccole variazioni e nessuno scossone nei sondaggi Swg diffusi dal TgLa7, con il centrodestra che può consolarsi con le rilevazioni a livello nazionale dopo la debacle a livello locale. Giorgia Meloni guadagna ancora 0,4 punti e sale al 21,1%, saldamente in testa a livello nazionale. Progressi anche per la Lega, +0,2 punti al 19,4%. Sale dello 0,2 anche il Pd, al 19,2%, mentre di mezzo punto il Movimento 5 stelle, al 16,4%. Forza Italia si attesta al 7%, Azione di Carlo Calenda al 3,9%, Mdp Articolo 1 sale al 2,9%. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) https://t.co/wrNSQPMJqI— Tg La7 (@TgLa7) October 18, 2021 Piccole variazioni e nessuno scossone nei sondaggi Swg diffusi dal TgLa7, con il centroche può consolarsi con le rilevazioni a livello nazionale dopo la debacle a livello locale. Giorgia Meloni guadagna ancora 0,4 punti e sale al 21,1%, saldamente ina livello nazionale. Progressi anche per la, +0,2 punti al 19,4%. Sale dello 0,2 anche il Pd, al 19,2%, mentre di mezzo punto il Movimento 5 stelle, al 16,4%. Forza Italia si atal 7%, Azione di Carlo Calenda al 3,9%, Mdp Articolo 1 sale al 2,9%.

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Swg Il sondaggio politico di lunedì 18 ottobre 2021 Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4727 non rispondenti)...

