Pensioni, Anief: “Impraticabile la proposta dell’Inps per uscire a 63 anni” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche l’Istituto nazionale di previdenza sociale, attraverso il suo presidente Pasquale Tridico, sostiene che “è possibile lasciare il lavoro a 63-64 anni”. Solo che la proposta, alternativa a Quota 100, prevede una riduzione non trascurabile dell’assegno perché prevede l’accesso al pensionamento della sola parte contributiva. La proposta è stata presentata dello stesso Tridico davanti alla Commissione Lavoro della Camera: bisogna aver compiuto almeno 63-64 anni di età, tetto comunque suscettibile di adeguamento alla speranza di vita; essere in possesso di almeno 20 anni di contribuzione; aver maturato al momento della scelta una quota contributiva di pensione di importo pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale. Una ipotesi che a detta dello stesso presidente Inps sarebbe “pienamente sostenibile” ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche l’Istituto nazionale di previdenza sociale, attraverso il suo presidente Pasquale Tridico, sostiene che “è possibile lasciare il lavoro a 63-64”. Solo che la, alternativa a Quota 100, prevede una riduzione non trascurabile dell’assegno perché prevede l’accesso al pensionamento della sola parte contributiva. Laè stata presentata dello stesso Tridico davanti alla Commissione Lavoro della Camera: bisogna aver compiuto almeno 63-64di età, tetto comunque suscettibile di adeguamento alla speranza di vita; essere in possesso di almeno 20di contribuzione; aver maturato al momento della scelta una quota contributiva di pensione di importo pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale. Una ipotesi che a detta dello stesso presidente Inps sarebbe “pienamente sostenibile” ...

AniefTorino : Anief su QN - GIORNO/CARLINO/NAZIONE - PENSIONI, SI CAMBIA. TUTTE LE VIE PER L'ANTICIPO - AniefTorino : Anief su AdnKronos - PENSIONI, SPARISCONO MAESTRI PRIMARIA DA LAVORI GRAVOSI, DI MALE IN PEGGIO - AniefTorino : Anief su Aletheia - Pensioni, proposta Inps per uscire a 63 anni. Il sindacato la ritiene impraticabile - PacificoTweet : Pensioni, proposta Inps per uscire a 63 anni. Anief la ritiene impraticabile: decurta troppo l’assegno e non preved… - Affaritaliani : Pensioni a 63-64 senza quota 100? Anief vs Inps. Caos riforma -