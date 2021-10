(Di lunedì 18 ottobre 2021) in Romagna: 15 arresti. Nelle prime ore del 18 ottobre 2021, scatta l’” i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale locale hanno eseguito un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico 15 persone (13 uomini e 2 donne) che, nel periodo aprile 2019-gennaio 2020,

Nell', denominata "" dal soprannome con cui veniva indicato uno degli arrestati, sono stati impiegati un centinaio di militari . Contestualmente agli arresti, sono state eseguite ...È un episodio che emerge dall'inchiesta "' condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Ravenna: 14 arresti stamani, 18 ottobre, per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (pm ...Operazione “Greppia”: sgominata rete di spaccio di cocaina ed eroina in Romagna: in carcere a carico 15 persone (13 uomini e 2 donne) ...Durante la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ravenna hanno arrestato 14 persone (12 uomini e 2 donne) coinvolte in un traffico di droga che avrebbe potuto produrre ricavi per olt ...