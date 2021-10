No vax in piazza a Milano: caos in centro (Di lunedì 18 ottobre 2021) No vax ancora in piazza a Milano . Circa trecento persone si sono ritrovate in piazza Fontana per protestare contro il green pass, in solidarietà con i portuali di Trieste: alle 18.40 è partito un ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021) No vax ancora in. Circa trecento persone si sono ritrovate inFontana per protestare contro il green pass, in solidarietà con i portuali di Trieste: alle 18.40 è partito un ...

Ultime Notizie dalla rete : vax piazza Porto Trieste, sit - in Green Pass: facinorosi col volto coperto attaccano. "Gruppo violento estraneo" I portuali in piazza sono una minoranza rispetto ai manifestanti accorsi anche da altre regioni a ... "Non ho contezza di lavoratori del porto che partecipano alla manifestazione no vax attualmente in ...

Ancora proteste no - green pass nei pressi del porto di Trieste Lo dice un portuale a riprova della spaccatura nella piazza tra il movimento cittadino no pass e no vax e i portuali. 11:30 Lacrimogeni contro i manifestanti Dopo lanci d'acqua con gli idranti, le ...

Varco 4 di nuovo bloccato. Dopo i disordini sit-in piazza Unità La protesta dei no vax e no green pass dopo lo sgombero forzato del varco 4 del porto. La situazione minuto per minuto ...

