Nato-Russia, una tendenza al ribasso difficile da invertire. Parla Tafuro Ambrosetti (Ispi) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una tendenza ormai consolidata e difficile da invertire. Così Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice dell’Ispi, commenta a Formiche.net l’annuncio da parte del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, della sospensione dei lavori della sua missione permanente di Mosca presso il quartier generale della Nato a Bruxelles a partire dal primo novembre prossimo. “Il funzionamento dell’ufficio informazioni della Nato a Mosca, creato presso l’ambasciata del Regno del Belgio, sarà chiuso. Se la Nato ha delle domande urgenti, può contattare il nostro ambasciatore in Belgio”, ha detto il capo della diplomazia di Mosca. La Russia ha informato la Nato della decisione, presa dopo che quest’ultima aveva ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) Unaormai consolidata eda. Così Eleonora, ricercatrice dell’, commenta a Formiche.net l’annuncio da parte del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, della sospensione dei lavori della sua missione permanente di Mosca presso il quartier generale dellaa Bruxelles a partire dal primo novembre prossimo. “Il funzionamento dell’ufficio informazioni dellaa Mosca, creato presso l’ambasciata del Regno del Belgio, sarà chiuso. Se laha delle domande urgenti, può contattare il nostro ambasciatore in Belgio”, ha detto il capo della diplomazia di Mosca. Laha informato ladella decisione, presa dopo che quest’ultima aveva ...

Advertising

fattoquotidiano : Russia e Nato ai ferri corti: da Mosca arriva lo stop alle relazioni diplomatiche con l’Alleanza Atlantica - Adnkronos : #Russia sospende rapporti diplomatici con #Nato. Lavrov: 'No condizioni di base per lavorare insieme'. - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Nato-Russia, una tendenza al ribasso difficile da invertire. Parla @eleonoratafuro (@Ispi) ??? L’articolo di @GabrieleCar… - GabrieleCarrer : Rapporti ai minimi tra Nato e Russia dopo che Mosca ha sospeso la missione presso l’Alleanza atlantica in seguito a… - Pedrito_ElDrito : In tutto ciò sta passando praticamente sotto silenzio una notizia di una gravità estrema: Putin ha (giustamente) in… -