Juve-Roma | Orsato inventa regole Ecco la norma che distrugge la tesi degli juventini

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Errore di Danielein, sbaglia tutto. Il direttore di gara fischia un rigore senza applicare il vantaggio euna nuova regola. Il direttore di gara spiega il motivo per il quale ha applicato concesso il rigore fermando Abraham, che una frazione di secondo dopo il fischio aveva portato al pareggio dellaparlando con Cristante spiga che sul rigore ladel vantaggio non esiste. Una dichiarazione assolutamente falsa, come sottolineato da tutti gli altri direttori di gara. Regola che, arbitro internazionale e designato sempre per i top match,totalmente come si può vedere nella foto del regolamento che alleghiamo di seguito. Quando si applica il vantaggio nel gioco del calcio: ...

Advertising

Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - juventusfc : Il post #JuveRoma ?? Report: - juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - FraLauricella : #SerieA Contro la #Roma, la #Juve ha schierato 8 calciatori italiani. Nessuna squadra ha fatto meglio. - LucaMenegazz : RT @chichigallon: Guardando Juve- Roma con Sickwolf -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Roma

Non voglio commentare, non ho tutti i dati, voglio isolarmi su questo episodio e concentrami sulla. Spero che tutte le parole che abbiamo sentito da parte dellanello spogliatoio qualcuno ...La vittoria, costata molta fatica, permette a Spalletti di eguagliare il record napoletano di Sarri di 8 vittorie iniziali consecutive (quello assoluto è di Garcia, 10 con la), consente di ...JUVENTUS ROMA PAGELLE QUOTIDIANI – La Roma trova la terza sconfitta in questo campionato contro la Juventus per 1-0 con la rete di Moise Kean nel primo tempo. La squadra di Mourinho quindi non riesce ...lo sa benissimo Massimiliano Allegri che non ha una Juve spettacolare ma molto ma molto preagmatica e cinica. Allegri si accontenta: "E' un bel risultato, innanzitutto perchè la terza volta non ...